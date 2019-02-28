Финалист "Лидеров России" получил высокий пост в Администрации Нижнего Новгорода

Роман Беагон также стал финалистом конкурса на замещение должности замглавы города по образованию, культуре и спорту.

Финалист конкурса "Лидеры России" Роман Беагон назначен директором департамента культуры Администрации Нижнего Новгорода и с сегодняшнего дня приступил к работе. Как сообщает издание НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на пресс-службу администрации города, такое решение принял мэр Владимир Панов.

Беагон участвовал в конкурсе на замещение должности министра культуры Нижегородской области, а также стал финалистом конкурса на замещение должности замглавы города по образованию, культуре и спорту.

Роман Беагон родился 27 июля 1987 года. В 2009 году окончил университет по специальностям "менеджмент организации" и "переводчик в сфере профессиональной коммуникации". Является специалистом в сфере организации мероприятий, был радиоведущим. До назначения на пост занимал должность советника мэра по культуре.

Как писал Лайф, финал "Лидеров России" пройдёт в Сочи с 13 по 17 марта. Полуфиналы проводятся по федеральным округам. Во второй полуфинал для ЦФО прошли 30 человек.