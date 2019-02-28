"Нафтогаз" начал процедуру взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге

Компания сообщила о намерении запустить аналогичный процесс и в других государствах.

"Нафтогаз Украины" объявил о начале процедуры поиска и принудительного взыскания активов российского "Газпрома" в Люксембурге по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании в "Фейсбуке".

— Взыскиваем посредством принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге, — говорится в сообщении.

Концерн сообщил о намерении запустить аналогичную процедуру в ближайшее время и в других странах.

В середине января в украинской компании рассказали, что добились ареста зарубежных активов "Газпрома" более чем на 2,56 миллиарда долларов.