"Твёрдо стоят на страже закона". Путин отметил роль женщин в охране правопорядка

Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на службу, они остаются хранительницами домашнего очага.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что женщины играют всё более значимую роль в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности в России. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам XI церемонии вручения общероссийской общественной премии "Щит и роза".

— Они осваивают новые специальности, эффективно решают ответственные задачи, твёрдо стоят на страже закона и справедливости. И при этом они остаются хранительницами домашнего очага и семейных ценностей, — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин напомнил, что десятки представительниц прекрасного пола удостоены почётной премии "Щит и роза" за проявленные на службе высокий профессионализм и самоотверженность.

Ранее сегодня президент встретился с сотрудницами уникального женского подразделения МВД Москвы.