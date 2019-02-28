Эксперты усомнились в вероятности массовых сокращений этой весной

В России всё больше людей переходит на самозанятость, они могут состоять на бирже труда и числиться безработными, однако их доходы не падают и остаются в серой зоне, говорят эксперты.

Согласно Трудовому кодексу РФ, всего лишь 50 человек нужно уволить, чтобы сокращение персонала можно было назвать массовым. Так что не надо обращать внимания на громкие заголовки, посоветовали эксперты по трудовому праву изданию News.ru. Сегодня "Известия" сообщили, что весной под сокращения рискуют попасть порядка 115,7 тысячи россиян.

— Если фирма с количеством сотрудников в 5 тысяч человек распрощается с 1% персонала, то с точки зрения служб занятости это будет считаться массовым сокращением. А в обывательском представлении — это тысячи безработных, — замечает старший преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Анна Зырянова.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Александр Щербаков рассказал изданию, что озвученная цифра возможных уволенных в 115,7 тысячи не является большой величиной, если сравнивать с общим числом занятых. Тем более сферы деятельности, где могут пройти увольнения, например автомобилестроение, находятся на подъёме, а инвестиции в автоматизацию производства незначительны.

— Сейчас у нас вялая фаза кризиса, но если взять 2009 год — не было сокращений. На фоне 70 миллионов человек 115 тысяч — такая капля в море, что смешно даже обсуждать. Эти люди потом всегда находят работу, — высказалась директор Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Татьяна Малева.

Сообщение о массовых сокращениях опровергли уже и в Минтруде. Там заявили, что в ближайшие три года численность безработных будет находиться на уровне 2018 года. Тем временем в Сбербанке только за прошлый год сократили 16,5 тысячи сотрудников за ненадобностью. Он активно переходит на дистанционное обслуживание клиентов, в течение шести лет штат собираются ужать вдвое.