Они убили... В Казани нашли могилу Кенни из "Южного Парка"

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Они убили... В Казани нашли могилу Кенни из "Южного Парка"

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Местные жители не оценили такого перформанса. Вскоре его создатели решили убрать "захоронение".

В Казани на въезде в жилой комплекс "Южный парк" неизвестные установили могилу Кенни, героя популярного одноимённого мультсериала. Фотография с места появилась в соцсетях.

— Какой-то очень странный перформанс на въезде в ЖК "Южный парк". Кто-то похоронил Кенни, — написал один из местных жителей, пожелавший остаться неизвестным.

Впрочем, горожане не особо оценили такой перформанс. В итоге через какое-то время его создатели убрали "захоронение". В компании, которая занимается возведением комплекса, заявили, что не знают, кто установил "могилу Кенни".

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