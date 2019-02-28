Третий месяц голодовки. В Греции россиянина Винника перевели в спецбольницу

Арестованный отказался от приёма пищи в конце ноября 2018 года в знак протеста против нарушения его прав.

Россиянин Александр Винник, задержанный греческими властями в 2017 году по запросу США, переведён в специализированную больницу после трёх месяцев голодовки. Об этом рассказал журналистам адвокат арестованного Тимофей Мусатов.

— Винника перевели в специализированную больницу, где есть квалифицированные врачи. Мы сейчас едем узнавать подробности и выяснять, каково сегодня состояние Александра, — уточнил юрист.

Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. Россиянина обвиняют в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около $9 миллиардов. Его экстрадиции добиваются сразу три страны: Франция, Соединённые Штаты и Россия. Сам Винник хочет вернуться на родину.

Арестованный начал голодовку в конце ноября 2018 года в знак протеста против нарушения его прав. После общения с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой он решил прекратить голодовку, но не смог из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи.