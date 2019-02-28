Путин провёл телефонный разговор с премьером Индии

Российский лидер выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта Индии и Пакистана.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Путин ещё раз выразил соболезнования народу Индии в связи с гибелью людей в теракте 14 февраля. Лидеры двух государств обсудили проблему терроризма и необходимость совместной борьбы с ним.

— При обсуждении кризисной ситуации, сложившейся в отношениях между Индией и Пакистаном, В. Путин выразил надежду на её скорейшее урегулирование, — отметили в пресс-службе.

Речь шла также об экономическом сотрудничестве, которое "развивается весьма успешно в русле особо привилегированного стратегического партнёрства".

Владимир Путин пригласил коллегу посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре 2019 года.