Необходимы чёткие гарантии. В Госдуме оценили итоги переговоров КНДР и США

В нижней палате парламента выразили мнение, что разработка ядерного оружия в Северной Корее велась из-за возможной угрозы с Запада.

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну нужны чёткие гарантии того, что в случае сокращения ядерного потенциала страны США снимут санкции и перестанут вести агрессивную политику в отношении республики. Однако в ходе саммита двух стран это озвучено не было. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, азиатская держава живёт под санкциями уже более 70 лет — с момента окончания Второй мировой войны, в связи с чем испытывает большие трудности.

— И ядерно-ракетный потенциал они разрабатывают исходя из возможной агрессии со стороны США и их союзников, поэтому, для того чтобы пойти на уступки и встать на путь сокращения этого потенциала, им необходимы чёткие гарантии, что санкции будут сняты и прекращена агрессивная риторика в отношении КНДР, — отметил Морозов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что Трамп, по-видимому, пока не предоставил таковых гарантий для КНДР, а разговоры о сокращении ядерного потенциала могут идти только после их озвучивания.

При этом Северную Корею не устраивает обратная ситуация, так как в КНДР пропало доверие к американцам и их союзникам.

Напомним, накануне в Ханое прошёл саммит США — КНДР, участие в котором принимали лидеры двух стран — Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Главы государств досрочно покинули место проведения саммита, не достигнув соглашения. Трамп заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе.