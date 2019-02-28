"Это проявление слабости". Клинцевич раскритиковал идею переименовать Курилы

Парламентарий подчеркнул, что это и так "исконно русские земли" и территория надёжно защищена.

Сенатор Франц Клинцевич резко раскритиковал предложение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова переименовать Курильские острова в Русские. Инициативу он прокомментировал в беседе с Лайфом.

— Это проявление слабости. Курильские острова — это исконно русские земли. Они абсолютно законны на основании международных принятых актов и решений. И свои территории мы не собираемся отрывать, свои территории мы будем укреплять, — подчеркнул член Совфеда.

Клинцевич отметил, что Россия "свою территорию надёжно защищает, ей не торгует". Он напомнил, что в последнее время на Курилах проводится ряд очень серьёзных организационных мероприятий, которые создадут и другие условия для людей, и другие возможности для развития экономики данного региона.

— Что касается Японии, им уже сказали: "Господа, договор мирный нам нужен обоим, а второе, если вы хотите вкладываться и развивать, мы можем совместно развивать эту территорию, там есть такая возможность, мы можем пойти на это, если вам это интересно". Всё, на этом надо закончить всякие дискуссии и разговоры по поводу нашей территории, — резюмировал сенатор.

Ранее остров Шикотан посетили спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава Минкомсвязи Константин Носков и руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский. Токио выразил протест из-за их визита.