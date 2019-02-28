Без сигарет и алкоголя. В Минпромторге рассказали, чем будут торговать в ларьках

У каждой из точек будет своя специализация, которую будет выбирать владелец объекта.

В ларьках, которые могут вернуться в российские города, не будут продаваться алкогольные напитки и сигареты. Зато в них можно будет приобрести товары повседневного потребления. Об этом в беседе с RT рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Он пояснил, что определённого списка товаров указываться не будет, однако у каждого ларька будет своя специализация. Выбирать её будет непосредственно хозяин объекта.

Также замглавы ведомства подчеркнул, что малые форматы торговли являются единственными гарантированными каналами реализации товаров местных производителей.

Напомним, что в середине февраля Минпромторг выступил с инициативой вернуть ларьки в города России.