"Слава груди!" В Перми к весне переделали известный арт-объект

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"Слава груди!" В Перми к весне переделали известный арт-объект

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Фото: © VK/Музей современного искусства PERMM

Создатели инсталляции из-за такого вандализма не расстроились — она не повреждена.

Пермский арт-объект "Слава труду", установленный возле музея современного искусства PERMM, превратили в "Слава груди!". Неизвестный поменял буквы в инсталляции, чем повеселил сотрудников культурного учреждения и пользователей соцсетей.

— Весна идёт, товарищи! — написала пресс-служба музея в соцсети "ВКонтакте" и опубликовала фотографию "нового" арт-объекта.

В культурном учреждении из-за такого вандализма не расстроились — инсталляция не повреждена. "Творца" даже пригласили на мастер-класс в музей. Комментаторы предположили, что "прославление" груди связано с наступающей весной и 8 Марта.

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