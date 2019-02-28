"Слава груди!" В Перми к весне переделали известный арт-объект

Пермский арт-объект "Слава труду", установленный возле музея современного искусства PERMM, превратили в "Слава груди!". Неизвестный поменял буквы в инсталляции, чем повеселил сотрудников культурного учреждения и пользователей соцсетей.
— Весна идёт, товарищи! — написала пресс-служба музея в соцсети "ВКонтакте" и опубликовала фотографию "нового" арт-объекта.
В культурном учреждении из-за такого вандализма не расстроились — инсталляция не повреждена. "Творца" даже пригласили на мастер-класс в музей. Комментаторы предположили, что "прославление" груди связано с наступающей весной и 8 Марта.
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