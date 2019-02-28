Глава МВД анонсировал скорое появление электронных паспортов у россиян

Внешне новый паспорт будет представлять собой карту с фотографией и встроенным чипом.

МВД России модернизирует свою информационно-технологическую инфраструктуру, и в скором времени россияне будут получать электронные паспорта и водительские удостоверения. Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

— Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по модернизации информационно-технологической инфраструктуры органов внутренних дел. Имею в виду создание единого реестра населения, системы биометрической идентификации, переход на выдачу гражданам электронных удостоверений личности и водительских прав, — цитирует главу МВД сайт ведомства.

По словам министра, иностранные граждане смогут попасть в Россию в облегчённом порядке с электронной визой. Сначала её протестируют на иностранцах, приезжающих на Дальний Восток, затем в Калининградскую область и, возможно, в города федерального значения.

Электронный паспорт объединит сразу множество документов, рассказывали в Минкомсвязи.

Электронные паспорта автомобилей стали действовать в России с 1 июля прошлого года.