Пьер Нарцисс ответил африканской поговоркой на проблемы Киева с Евровидением

Артист выразил мнение, что все должны заниматься своими делами, а искусство не может превращаться в поле политических битв.

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс выразил мнение, что от отказа Украины участвовать в Евровидении-2019 страдают только люди. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости".

По его мнению, музыка всегда существовала для того, чтобы радовать людей, а политики должны заниматься своими делами.

— То, что сейчас происходит, — это плохо и для народа Украины, и для россиян, эти народы — братья, они жили вместе дружно, — сказал Нарцисс.

Кроме того, он выразил мнение, что рано или поздно кризис на Украине подойдёт к концу.

— В Африке есть такая поговорка: "Когда дерётся слон, страдает трава". В данном случае народ — это трава, когда идёт политическая драка, — добавил артист.

Пьер Нарцисс подчеркнул, что абсолютно неважно, какой певец где гастролировал и кто выиграет в конкурсе. Главным является то, что искусство всегда должно объединять людей.

Днём ранее Лайф писал, что Украина отказалась от участия в музыкальном конкурсе после того, как сразу несколько музыкантов заявили, что не будут представлять страну на предложенных условиях. Киев может отказаться от участия в конкурсе и в следующем году, если в этом победит Сергей Лазарев.