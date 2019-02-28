Умер брат экс-президента США Ричарда Никсона

Младший брат 37-го президента Соединённых Штатов Ричарда Никсона, Эдвард, скончался в возрасте 88 лет в штате Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба фонда бывшего американского лидера.
Никсон-младший умер 27 февраля в медицинском учреждении города Ботелл. Причины его смерти не раскрываются.
Отмечается, что Эдвард Никсон был источником силы и опорой семьи, а также "стойко защищал оставленное его братом наследие Белого дома". Он принимал активное участие в президентских кампаниях своего старшего брата Ричарда в 1968 и 1972 годах, а также был сопредседателем комитета по переизбранию.
Напомним, в декабре прошлого года скончался 41-й президент США Джордж Буш — старший.
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