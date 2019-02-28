Греф рассказал, когда ставки по ипотеке могут упасть до 8%

Добиться таких результатов ранее поручил правительству президент России Владимир Путин.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставка по ипотеке в России может снизиться до уровня 8% уже в следующем году.

— Я думаю, что в следующем году мы увидим снижение до 8%, — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что такого результата в нынешнему году ждать не стоит. Стоит отметить, что сейчас базовая ставка Сбербанка составляет 10,5%, льготная — 8,5%. В других банках минимальные ставки — на уровне 9–12%.

Как ранее писал Лайф, глава государства 27 февраля 2019 году поручил правительству и Центробанку принять меры для снижения ипотечных ставок до 8% годовых и менее.