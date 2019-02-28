Даже с сейфом! Выпущен вагон с купе нового образца — фото

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Даже с сейфом! Выпущен вагон с купе нового образца — фото

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Прежде чем будет налажено серийное производство, подвижной состав пройдёт несколько испытаний.

<p>Фото: © Трансмашхолдинг</p>

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) построил первый купейный вагон нового образца. Об этом сообщает "Трансмашхолдинг".

<p>Фото: © Трансмашхолдинг</p>

Отмечается, что подвижной состав был построен по принципу двухвагонных сцепов, при котором можно по-другому организовать внутреннее пространство вагона и поднять уровень сервиса.

<p>Фото: © Трансмашхолдинг</p>

Прежде чем будет налажено серийное производство, подвижной состав пройдёт ряд испытаний. Дальнейшие поставки запланированы на текущий год.

Ранее "Трансмашхолдинг" показал, как будут выглядеть новые одноэтажные и двухэтажные купейные вагоны для РЖД.

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