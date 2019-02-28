Даже с сейфом! Выпущен вагон с купе нового образца — фото

Прежде чем будет налажено серийное производство, подвижной состав пройдёт несколько испытаний.

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) построил первый купейный вагон нового образца. Об этом сообщает "Трансмашхолдинг".

Отмечается, что подвижной состав был построен по принципу двухвагонных сцепов, при котором можно по-другому организовать внутреннее пространство вагона и поднять уровень сервиса.

Прежде чем будет налажено серийное производство, подвижной состав пройдёт ряд испытаний. Дальнейшие поставки запланированы на текущий год.

Ранее "Трансмашхолдинг" показал, как будут выглядеть новые одноэтажные и двухэтажные купейные вагоны для РЖД.