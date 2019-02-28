Пользователи YouTube пожаловались на сбой в работе хостинга

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Пользователи YouTube пожаловались на сбой в работе хостинга

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Фото: © Pixabay

Пользователи видеохостинга "Ютуб" пожаловались на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что первые сбои были зафиксированы около 19:00 по московскому времени у пользователей из Германии, США, Мексики и Великобритании.

Большая часть из них жалуется на просмотр видео (68%), чуть больше пятой части (21%) — на проблемы с сайтом, а 10% — на авторизацию.

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