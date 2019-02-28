Премьер Индии поблагодарил Путина за поддержку усилий по борьбе с терроризмом

Он также отметил приверженность индийской стороны к двустороннему сотрудничеству с РФ в борьбе с явлением.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку усилий Нью-Дели по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в полученном РИА "Новости" коммюнике индийского правительства.

Он также отметил приверженность индийской стороны двустороннему сотрудничеству с РФ в борьбе с терроризмом как одной из основ "привилегированного стратегического партнёрства".

Напомним, сегодня вечером президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.