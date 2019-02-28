СМИ: Летевший из Стамбула в Москву самолёт совершил аварийную посадку в Одессе

Сообщается, что причиной этому стало резкое падение давления масла в системе судна.

В Одессе совершил экстренную посадку самолёт Turkish Airlines, который следовал рейсом из Стамбула в Москву. Об этом пишет одесское издание "Думская".

Отмечается, что это Boeing 737. Перед посадкой экипаж сообщил, что в системе самолёта резко упало давление масла. Приземление было совершено в 17:40 (18:40 мск).

Посадка прошла нормально. На борту находятся 122 пассажира. О пострадавших не сообщается. Техники осматривают воздушное судно.

А накануне самолёт "ЮТэйра" совершил аварийную посадку в Москве после отказа электросистемы.