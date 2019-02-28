"Попал под гребёнку". Агутин расстроился, что не получил "Народного артиста"

Впрочем, он отметил, что на самом деле это звание дают зрители, которые приходят на концерты.

Леонид Агутин заявил, что к своему 50-летию в прошлом году ожидал получить звание "Народный артист" и был ошарашен, когда остался без него.

— Мне в прошлом году вручили орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почёт, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание "Народный артист" к юбилею, — цитирует ТАСС слова Агутина на церемонии вручения премии газеты "Московский комсомолец" ZD Awards.

По мнению певца, он "попал под гребёнку" нового правила, озвученного министром культуры Владимиром Мединским. Тот заявлял, что нужно присуждать звание "народного" гораздо реже.

Впрочем, по мнению Агутина, зрители всё равно приходят на его концерты, так что никакой трагедии не случилось. И именно поклонники дают понять, что ты "народный" артист.