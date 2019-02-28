На МКС впервые протестировали космический огнетушитель — фото

Также на этой неделе на станции начался монтаж оборудования широкополосной системы связи.

На МКС прошли первые испытания космического огнетушителя, которые были проведены российским космонавтом Олегом Кононенко с согласия Центра управления полётами. Об этом "Роскосмос" сообщил на своей официальной странице во "ВКонтакте".

— Пена из огнетушителя не разлетается в невесомости по всей станции, а прилипает к поверхностям стен и приборов за счёт клеевых присадок, чтобы её было проще убрать после того, как пожар побеждён, — отметили в госкорпорации.

Любопытно, что на разных сегментах станции будут использоваться разные устройства. Так, на американском — углекислотные, а на российском — жидкостные. Отмечается, что смесь безвредна и безопасна для электроприборов.

Также на этой неделе на станции начался монтаж оборудования широкополосной системы связи.