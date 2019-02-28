Потребовал ещё одну меру. В КНДР рассказали о провале переговоров с Трампом

В МИД Северной Кореи опровергли высказывание главы Белого дома о том, что Пхеньян требовал полной отмены санкций.

Вашингтон выдвинул Пхеньяну ещё одно условие для отмены санкций, заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Его слова приводит агентство Yonhap. Чего именно потребовали США, он не уточнил.

Глава МИД также подчеркнул, что Северная Корея просила лишь частичной отмены санкций, а не полной, как говорил глава Белого дома Дональд Трамп. Ради этого КНДР была готова уничтожить все ядерные объекты в Йонбене.

— Северная Корея сделала реалистичное предложение на саммите с США, — сказал Ли Ён Хо.

Как ранее писал Лайф, президент США заявил, что санкции против КНДР останутся в силе. На прошедшем двустороннем саммите в Ханое лидеры двух стран не смогли прийти к соглашению.

Тем не менее, по словам Трампа, глава Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал больше не проводить ядерных и ракетных испытаний.