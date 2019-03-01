Фанаты Децла попросили мэрию Москвы создать стену памяти рэпера

До этого в Сочи уже появились граффити с артистом. Его нарисовала команда художников You Feel My Skin.

На сайте Change.org фан-клуб имени Кирилла Толмацкого (рэпер Децл) опубликовал петицию с просьбой установить в Москве стену памяти артиста. Петиция обращена к мэрии Москвы. В настоящий момент она собрала почти 5 тысяч подписей.

Фанаты артиста попросили официального разрешения для того, чтобы установить и применить граффити для стены памяти в честь Кирилла Толмацкого. По словам фанатов рэпера, стена памяти даст возможность многочисленным поклонникам Децла собираться вместе, разговаривать и приносить цветы в одно место, при этом не нарушая закон о граффити по всей Москве самовольно.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля. Это произошло после выступления в Ижевске. Предварительная причина — остановка сердца. В память об артисте в Сочи уже появились граффити.