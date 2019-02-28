В США скончался музыкант Андре Превин

Известный композитор умер сегодня утром в своём доме в нью-йоркском районе Манхэттен.

Обладатель четырёх "Оскаров" композитор Андре Превин скончался в США на 90-м году жизни, сообщает New York Times.

По данным газеты, композитор умер сегодня утром в своём доме в нью-йоркском районе Манхэттен. Информацию о его смерти подтвердила менеджер музыканта Линда Петрикова.

Превин появился на свет в семье еврейских иммигрантов из России. В 1937 году его семья бежала из Германии во Францию, а после в США, где Превин получил гражданство.

Превин четырежды был удостоен премии "Оскар": за фильмы "Жижи" (1958), "Порги и Бесс" (1959), "Моя прекрасная леди" (1964), Irma la Douce (1963).