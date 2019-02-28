"Охота на ведьм". Нетаньяху отверг обвинения в коррупции

Премьер отметил, что на протяжении нескольких лет "левые делают всё возможное, чтобы свергнуть правое правительство".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня отверг обвинения в коррупции. Это заявление политик сделал в видеообращении, транслируемом основными каналами израильского телевидения.

Все мы знаем, что этот карточный домик обвинений развалится после выборов. Всё это кончится ничем, против меня идёт охота на ведьм Биньямин Нетаньяху

Как отметил премьер, на протяжении нескольких лет "левые делают всё возможное, чтобы свергнуть правое правительство", а также пытаются повлиять на предстоящие 9 апреля досрочные парламентские выборы.

— Я не намерен ломаться, я намерен продолжать. Я планирую оставаться на своём посту ещё много лет. Я черпаю силы в том, что во всех обвинениях нет ни слова правды, — подчеркнул глава израильского правительства.

Ранее генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил о намерении выдвинуть обвинения против премьера по делам о коррупции. По данным государственного радио Kan, перед предъявлением обвинений должны быть проведены обязательные досудебные слушания. Мандельблит указал, что примет рекомендации полиции по обвинению главы правительства в коррупции по так называемому делу 4000, а также мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по делам 1000 и 2000. На слушаниях Нетаньяху будет предоставлена возможность переубедить генерального прокурора.