Трамп заявил о полной победе США над ИГИЛ в Сирии

Международная коалиция во главе с США установила полный контроль над территорией, ранее удерживаемой террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими в Анкоридже (Аляска).

Мы только что установили контроль над территорией "халифата" в Сирии. Раньше это было 90%, 92%, теперь 100%. Это значит, что у нас сейчас есть контроль над 100% территории, мы сделали это за более короткий период времени, чем предполагалось Дональд Трамп

Трамп 19 декабря прошлого года заявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Предполагалось, что Штаты выведут войска в течение 60–100 дней. Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел 10 февраля рассказал, что вывод американского контингента из САР может начаться уже в течение нескольких недель, но решающим фактором будет оперативная обстановка на месте. 22 февраля Трамп рассказал, что США рассматривают возможность сохранения небольшого военного присутствия в арабской республике вместе с рядом союзников.

31 января в послании американского лидера "О положении страны" к обеим палатам Конгресса США Трамп говорил, что международная коалиция освободила от ИГИЛ "почти 100%" территории Сирии и Ирака.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.