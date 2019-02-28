Скорая помощь перевернулась после ДТП в Краснодаре, есть пострадавшие — видео

Немногим более суток прошло после вчерашнего ДТП в Краснодаре, в котором перевернулся автомобиль скорой помощи, как на пересечении улиц Красной и Гаврилова произошла ещё одна очень похожая авария.

По информации полиции, водитель скорой помощи выехал на перекрёсток с включённым проблесковым маячком, но на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезался автомобиль "Шкода". От удара автомобиль медиков перевернулся и завалился на бок. Два фельдшера и водитель были доставлены в больницу.

Накануне в Краснодаре произошло похожее ДТП, в результате которого пострадали семь человек, двое из которых — дети.