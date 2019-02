Вышел альбом песен рэпера Дрейка, переделанных в детские колыбельные

Теперь у всех поклонников артиста есть то, чем можно успокоить себя или ребёнка после тяжёлого дня.

В iTunes появился новый альбом Rockabye Baby! Пластинка получила название Lullaby Renditions of Drake. Она включает в себя детские версии песен популярного рэпера Дрейка.

Переделанные под колыбельные треки Дрейки включают в себя все главные хиты канадца. До этого Rockabye Baby! выпускали аналогичные пластинки с песнями Coldplay, Blink-182, Бейонсе, Эминема и Джастина Тимерлейка.

Среди песен можно найти Hotline Bling, Take Care, In My Feelings, Hold On, We’re Going Home, Passionfruit, Find Your Love, Best I Ever Had, Started from the Bottom, Energy, God’s Plan, Headlines, One Dance.