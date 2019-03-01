Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook

Это связано с тем, что соцсеть не предоставила необходимую информацию о локализации баз персональных данных.

28 февраля Управление Роскомнадзора по ЦФО составило протокол об административном правонарушении в отношении Facebook. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Такое решение было связано с тем, что соцсеть не предоставила необходимую информацию о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Это нужно было сделать в соответствии со статьёй 19.7 КоАП РФ. Соответствующий запрос российское ведомство направило 17 декабря прошлого года.

Теперь протокол будет направлен в суд в течение трёх рабочих дней для дальнейшего вынесения решения об административной ответственности. Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере 5 тысяч долларов.