На Гаити из-за беспорядков отменяют ежегодный карнавал

Власти Гаити из-за непрекращающихся беспорядков в стране приняли решение отменить ежегодный карнавал в городе Гонаив, в 150 километрах севернее столицы республики Порт-о-Пренс. Об этом в четверг сообщает информационное интернет-издание Haiti Libre.

— Технически, по причине сложившейся ситуации, мы уже не укладываемся в сроки для организации национального карнавала в Гонаиве. Если местные общины всё же хотят провести гулянья, мы постараемся обеспечить безопасность их артистов и участников, — заявил министр культуры Жан-Мишель Лапен.

Традиционный карнавал в Гаити, который предшествует католическому Великому посту, проводится ежегодно в начале марта. Центром гуляний выступает Гонаив в северной части страны. Люди наряжаются в яркие костюмы и, выйдя на улицы, исполняют гаитянскую фестивальную музыку — рара.

Напомним, протесты на Гаити начались 7 февраля. Демонстранты, недовольные инфляцией и коррупцией, требуют немедленной отставки президента Жовенеля Моиза и просят помощи у России.