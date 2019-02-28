ДТП с четырьмя авто произошло на Кутузовском проспекте в Москве — видео

Крупное ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве, четыре человека пострадали.
Авария на Кутузовском , на месте были 3 скорые, 8 экипажей УГИБДД и дорожный патруль ЦОДД. Будьте внимательны на дорогах! pic.twitter.com/x7WZx3yLyo— Московский транспорт (@DtRoad) 28 февраля 2019 г.
По некоторым данным, попавшие в ДТП машины — Mitsubishi Pajero, Nissan, Hyundai и Mercedes.
Как передаёт корреспондент Лайфа, автомобили сильно повреждены, движение на участке частично перекрыто. На месте работают полиция и аварийно-спасательные службы.
Никакой дополнительной информации о произошедшем пока нет.
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