ДТП с четырьмя авто произошло на Кутузовском проспекте в Москве — видео

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ДТП с четырьмя авто произошло на Кутузовском проспекте в Москве — видео

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Крупное ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве, четыре человека пострадали.

По некоторым данным, попавшие в ДТП машины — Mitsubishi Pajero, Nissan, Hyundai и Mercedes.

Как передаёт корреспондент Лайфа, автомобили сильно повреждены, движение на участке частично перекрыто. На месте работают полиция и аварийно-спасательные службы.

Никакой дополнительной информации о произошедшем пока нет.

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