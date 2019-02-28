Генпрокурор Украины: Оборонный комплекс страны по-прежнему зависит от России

Порошенко несколько лет назад запретил Киеву любое сотрудничество с Москвой в сфере военной техники. Возникает вопрос, где теперь брать запчасти.

Украинский оборонный комплекс не может обойтись без закупок в России, признал генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

— Все понимают, что старая советская техника нуждается в ремонте... Поэтому, конечно, оборонный комплекс нуждается в запасных частях из РФ и бывших стран Варшавского договора, — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Отметим, что в 2014 году президент Украины Пётр Порошенко запретил закупать российские комплектующие для военной техники страны.

Как ранее писал Лайф, в Верховной раде призвали привлечь лидера Незалежной к суду за государственную измену, поскольку журналистское расследование Bihus.info выявило хищения в украинской армии на 9 млрд долларов.

По данным издания, к преступлениям причастны люди из ближайшего окружения Порошенко, в том числе глава "Укроборонпрома" Павел Букин.

Между тем на украинских военных заводах работникам по нескольку лет не платят зарплаты.