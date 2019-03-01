YouTube запретил комментарии к видео с детьми из-за "сети педофилов"

Администрация видеохостинга закрывает комментирование практически ко всем видео с малышами.

Возможность оставлять комментарии к видео получит только несколько каналов. Их владельцы должны будут модерировать комментарии и постоянно работать с администрацией YouTube. Об этом стало известно из блога YouTube Creators.

Кроме того, администрация хостинга заявила, что разработчики ускорят работу над улучшенным алгоритмом общей классификации комментариев.

Напомним, в середине февраля появилась информация о существовании "сети педофилов" на YouTube. Они оставляют комментарии к детским видео. Оказалось, что педофилы словесно домогаются детей. На фоне этого ряд компаний решили не показывать рекламу на YouTube.