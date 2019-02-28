Россия и Китай наложили вето на резолюцию США в СБ ООН по Венесуэле

Россия и Китай наложили вето на американский вариант резолюции Совета Безопасности ООН по Венесуэле, где есть призыв к проведению новых президентских выборов в республике.

— Проект не принимается в силу негативного голоса (минимум) одного из постоянных членов СБ, — заявил председатель.

За инициированный Штатами документ высказались 9 из 15 членов СБ, против были Россия, Китай и Южно-Африканская Республика, ещё три члена Совбеза воздержались.

Ранее США внесли проект резолюции, в котором предложили провести выборы в Венесуэле под международным наблюдением. Вскоре после этого Россия распространила свой проект резолюции в Совбезе ООН по Венесуэле.