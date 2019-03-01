Названа дата премьеры фильма "Рэмбо: Последняя кровь"

Новая кинокартина о спецназе на Диком Западе будет доступна для просмотра уже в этом году.

Студия Lionsgate объявила дату премьеры фильма "Рэмбо: Последняя кровь". Новый фильм с Сильвестром Сталлоне выйдет 20 сентября 2019 года. Об этом сообщает THR.

Будущий фильм расскажет о ветеране вьетнамской войны, которого Сталлоне играет почти 40 лет. Четвёртая часть вышла в 2008 году — тогда ветеран вьетнамской войны вернулся на ранчо к своему отцу в Аризону. События новой ленты будут развиваться в этом же регионе.

Напомним, о начале съёмок стало известно ещё в сентябре прошлого года.