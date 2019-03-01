Законопроект о производстве лекарств для животных одобрен Кабмином РФ

Кабинет министров России одобрил законопроект, разрешающий использовать фармацевтические субстанции при производстве лекарств для животных, об этом сообщает РИА "Новости"

Отмечается, что документ разрешает использовать при производстве лекарств для животных субстанции, которые включены в реестр лекарственных средств и предназначенных для производства лекарственных препаратов для медицинского применения.

По информации агентства, законопроект был рассмотрен и одобрен 18 февраля в ходе заседания комиссии кабинета министров по законопроектной деятельности.