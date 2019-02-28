Сотрудник ГИБДД погиб, оформляя аварию в центре Москвы

Инспектор получил тяжёлые травмы и скончался в машине скорой по дороге в больницу.

Сотрудника ГИБДД, оформлявшего аварию на въезде в Гагаринский тоннель, сбила другая машина. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Сотрудника ГИБДД сбили при оформлении ДТП на ТТК при въезде в Гагаринский тоннель. Инспектор получил тяжёлые травмы и скончался в машине скорой по дороге в больницу. Всего в ДТП четыре автомобиля, — приводит агентство слова собеседника.

В пресс-службе УГИБДД МВД РФ агентству подтвердили, что в Гагаринском тоннеле на сотрудника ГИБДД наехал легковой автомобиль.

Напомним, ранее крупное ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Лайф публиковал видео с места происшествия.