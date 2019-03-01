МАК начал расследование причин падения самолёта в Подмосковье

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МАК начал расследование причин падения самолёта в Подмосковье

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Фото: © L!FE

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин крушения самолёта в подмосковной Коломне. Об этом сообщается на официальном сайте МАК.

По данным ведомства, разбившийся борт С-72 "Охотник" RA-2613G принадлежал частному лицу.

Как ранее писал Лайф, легкомоторное воздушное судно рухнуло на дачный дом в Подмосковье. Погибло два человека, которые были на борту. Постройка оказалась нежилой, в ней никого не было. Опубликовано видео с места происшествия.

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