Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Венесуэле

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по разрешению ситуации в Венесуэле, об этом сообщает пресс-служба организации.

— Российский проект резолюции по Венесуэле также не прошёл, так как не набрал необходимого числа голосов в поддержку. "За" голосовали 4 члена Совбеза ООН, "против" выступили 7 делегаций, воздержались 4 члена СБ, — говорится в сообщении.

Это означает, что на данный момент чёткого пути разрешения ситуации в Венесуэле нет, поскольку ранее был отклонён другой проект резолюции, предложенный США. Американский документ предполагал проведение в стране новых выборов с участием самоназванного президента Гуайдо. Со стороны России предлагалось урегулировать ситуацию при помощи "механизма Монтевидео" — ведения диалога между оппозицией и властями.