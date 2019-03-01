СК займётся проверкой нападения на отставного генерала в Москве

Следственный комитет РФ проведёт доследственную проверку по поручению председателя СК Александра Бастрыкина после нападения на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова в центре Москвы, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее Лайф публиковал видео нападения двух мужчин на 66-летнего Бриндикова на парковке перед офисом на Малой Никитской в Москве, после которого генерал был доставлен в больницу с сотрясением мозга и ушибами.

Позже было установлено, что одним из нападавших был 44-летний уроженец Украины Юрий Любченко, личность второго мужчины пока не определена.