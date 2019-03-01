Почти 60 человек задержаны в Венесуэле из-за беспорядков на границе с Бразилией

Минимум 18 оказавшимся под стражей были предъявлены обвинения в разжигании ненависти.

В Венесуэле задержаны почти 60 человек за участие в беспорядках в штате Боливар на границе с Бразилией, происходивших 22 и 23 февраля. Об этом сообщил адвокат из организации "Венесуэльский уголовный форум" Ольнар Ортис, информирует газета El Nacional.

— Официально задержаны 58 человек, но мы считаем, что их больше, так как мы видели [под стражей] больше людей. Список составляют сами военные, и они... продолжают задерживать людей на улицах и проводить обыски, — пояснил адвокат.

По словам Ортиса, минимум 18 оказавшимся под стражей были предъявлены обвинения в разжигании ненависти. Если суд признает их виновными, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Представители оппозиции Венесуэлы 23 февраля пытались ввезти в страну гумпомощь через границы с Колумбией и Бразилией, закрытые по решению властей. Развёрнутые в районе КПП подразделения Нацгвардии и полиции не пропустили грузы в страну.

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе граждане Колумбии. В штате Боливар погибло от четырёх до более чем 25 человек. Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса рассказал, что власти приступили к расследованию случаев гибели граждан.