США объявили охоту на сына Усамы бен Ладена

По данным американских спецслужб, мужчина официально вошёл в состав группировки "Аль-Каида" в середине августа 2015 года.

Госдеп США предлагает до одного миллиона долларов в награду за любые сведения о местонахождении Хамзы бен Ладена — сына основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена. Об этом сообщил журналистам помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

— Госдепартамент объявляет награду в размере до 1 миллиона долларов за сведения, которые могут привести к идентификации или указать на местонахождение лидера группировки "Аль-Каида" Хамзы бен Ладена, — сказал он.

Согласно информации США, сын пошёл по стопам отца и официально вошёл в состав группировки в середине августа 2015 года. После этого он призвал освободить Иерусалим от евреев и выступил с угрозами в адрес Соединённых Штатов. В кругу его интересов — проведение террористических атак в столицах западных стран.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.