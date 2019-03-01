Пассажиры аварийно севшего в Одессе самолёта из Стамбула вылетели в Москву

Среди находящихся на борту людей — глава Духовного управления мусульман столицы Ильдар Аляутдинов.

Пассажиры аварийно севшего в Одессе самолёта Boeing 737 из Стамбула вылетели в Москву. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе аэропорта Внуково.

Представители воздушной гавани сообщили, что самолёт приземлится в Москве в 1:30 местного времени.

По данным РИА "Новости", среди пассажиров приземлившегося на Украине самолёта — глава Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов.

Напомним, перед экстренной посадкой в аэропорту Одессы экипаж Boeing 737 сообщил, что в системе самолёта резко упало давление масла. На борту было 122 пассажира, о пострадавших не сообщалось.