СМИ: Российский траулер загорелся в Южной Корее

Экстренно эвакуированы шесть членов экипажа. Проверить, есть ли на судне пострадавшие, пока трудно: внутренние помещения в дыму.

На российском траулере в доке порта Пусан в Южной Корее возник пожар, пишет газета "Чосон Ильбо". По данным полиции, возгорание произошло в рубке во время разрезания стального листа.

Пожарные экстренно эвакуировали все шесть членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал, но, чтобы в этом удостовериться, предстоит осмотреть все внутренние помещения. Сейчас они сильно задымлены.

Как выяснило РИА "Новости", траулер называется Zaliv Olgi и принадлежит предприятию "Дальрыба".