Сбой в работе мобильных банков не связывают с блокировкой Telegram

Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь банка "Открытие" Артём Бочкарёв.

Пресс-служба банка "Открытие" опровергла информацию о том, что в работе мобильного приложения произошёл сбой из-за блокировки Telegram. Об этом сообщает ИА Nation News.

Таким образом, пресс-секретарь банка "Открытие" Артём Бочкарёв пояснил, что сбои в работе приложения были связаны с его непосредственным обновлением. По его словам, проводились плановые работы, которые привели к проблемам в работе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в мобильных банках ВТБ, "Открытие" и "Россельхозбанка" произошли сбои. Предполагалось, что это случилось якобы из-за попытки заблокировать мессенджер Telegram.