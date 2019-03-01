Вступил в силу закон о лицензиях на автобусные перевозки

Теперь специальное разрешение обязательно даже для заказных перевозок, а в автобусе должны быть тахограф и ГЛОНАСС.

Заказные автобусные перевозки вновь стали незаконными без лицензии. Соответствующий документ вступил в силу 1 марта 2019 года. На оформление по новым правилам у перевозчиков есть 120 дней.

Кроме того, закон обязывает устанавливать в автобусах тахограф (контрольное устройство на борту автотранспортных средств, предназначенное для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа) и систему спутниковой навигации. Правда, эти требования вступят в силу только в ноябре.

Проверить наличие лицензии у перевозчика можно будет на сайте Ространснадзора.

За нарушение нового закона грозят штрафы: физическим лицам — 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 100 тысяч рублей и 400 тысяч рублей — юридическим лицам.

Как ранее писал Лайф, в Минтрансе летом 2017-го заявили о намерении вернуть лицензии на перевозки свыше 8 пассажиров автомобильным транспортом. Такое решение приняли после аварии с автобусом в Забайкалье, которая унесла жизни 14 человек.