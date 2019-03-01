Шесть человек арестованы по делу о крушении поездов с 20 погибшими в Египте

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек отдал распоряжение арестовать шесть человек, подозреваемых в причастностности к аварии на железнодорожной станции Рамсис в центре Каира, жертвами которой стали 20 человек. Об этом сообщает портал Masrawy.

В числе арестованных — технические сотрудники станции. Главный подозреваемый по делу — машинист взорвавшегося поезда и его коллега, с которым он поспорил, и их помощники.

Ранее Лайф сообщал, что в Египте локомотив с полностью заправленным топливным баком на большой скорости врезался в платформу на вокзале и взорвался, пока его машинист выяснял отношения с коллегой из другого состава. Египетские СМИ сообщают как минимум о 20 погибших. По другим данным, их может быть больше. Ещё десять пострадавших находятся в больнице с обширными ожогами.