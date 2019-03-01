В России начался эксперимент по маркировке парфюмерии и фотокамер

Такой опыт направлен на выработку самых оптимальных механизмов функционирования системы.

Министерство промышленности и торговли РФ с 1 марта запустило эксперимент по маркировке духов, туалетной воды и фотокамер. Опыт продлится до 30 ноября.

В случае удачного проведения эксперимента маркировка как фотокамер, так и духов станет обязательной с 1 декабря 2019 года. По мнению представителей ведомства, введение в РФ тестовой маркировки данных категорий товаров направлено на выработку самых оптимальных механизмов функционирования системы, а также организации эффективного взаимодействия органов власти с участниками рынка.

— В процессе эксперимента отрабатываются все технические вопросы и устраняются обнаруженные недостатки для всех участников процесса: производителей, импортёров, оптовой и розничной торговли. Пока выявленные сложности не будут устранены, обязательная маркировка вводиться не будет, — сказал представитель министерства, комментарий которого приводит ТАСС.

Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий. По словам замглавы ЦРПТ Реваза Юсупова, маркировка защитит потребителей от контрафакта и фальсификата, а легального производителя или импортёра — от репутационных издержек.