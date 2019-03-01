Российские музеи отметят 8 Марта бесплатным входом для женщин

Большинство российских музеев в Международный женский день приглашают всех представительниц прекрасного пола посетить экспозиции совершенно бесплатно. Об этом сообщает ТАСС.

— По инициативе Минкультуры России, поддержанной музейным сообществом, вход в большинство музеев для женщин в Международный женский день 8 марта будет бесплатным, — говорится в сообщении.

Идея нашла отклик в Союзе музеев России во главе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Одним из первых к акции присоединился Государственный исторический музей. Кроме того, бесплатный вход ожидает дам в Третьяковской галерее, Всероссийском музее декоративного искусства, Соловецком государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике, Российском национальном музее музыки.

Помимо вышеуказанных, в акции принимают участие ещё множество музеев по всей России. Более точная информация об участии опубликована на музейных сайтах.

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