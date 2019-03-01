Три выходных подряд ожидают россиян в марте

Международный женский день в этом году удачно выпадает на пятницу, а в четверг рабочий день будет сокращённым.

В честь Международного женского дня в марте россияне будут отдыхать 8, 9 и 10 марта, сообщил заместитель главы Роструда Иван Шкловец. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что три выходных дня подряд получаются потому, что 8 Марта — это пятница. Шкловец добавил, что 7-го числа рабочий день сократят на час.

В Роструде напомнили, что в мае россиян ожидают ещё более длинные выходные: сначала 5 дней с 1-го по 5-е, а потом ещё 4 дня — с 9-го по 12-е.